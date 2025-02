Real Madryt straci gwiazdę w fatalnym momencie. Dłuższa przerwa kluczowego piłkarza

Real Madryt najpewniej straci swoją gwiazdę na dłuższy czas. Jak informuje Edu Aguirre z El Chiringuito, Dani Ceballos może pauzować nawet przez miesiąc.

Dani Ceballos kontuzjowany. Cios dla Realu Madryt

Real Madryt pokonał na wyjeździe Real Sociedad 1:0 i w ten sposób zrobił poważny krok w kierunku finału Pucharu Króla. Losy awansu rozstrzygną się w kwietniowym rewanżu na Santiago Bernabeu. Jednak mimo tego Carlo Ancelotti nie może być w stu procentach zadowolony, a to ze względu na kontuzję Daniego Ceballosa.

Hiszpan musiał przedwcześnie opuścić murawę i na pierwszy rzut oka wyglądało to na poważny uraz. Podczas pomeczowej konferencji prasowej Carlo Ancelotti powiedział dziennikarzom, że jest to kontuzja mięśniowa, co może wykluczyć pomocnika z gry nawet na kilka tygodni.

Dziennikarz Edu Aguirre, powołując się na informacje z szatni, poinformował, że Real Madryt obawia się nieobecności Daniego Ceballosa przez 3-4 tygodni. Taki scenariusz oznaczałby, że Hiszpan opuści arcyważne mecze Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. To bez wątpienia wielki cios dla Carlo Ancelottiego, który korzystał z usług piłkarza w starciach z Manchesterem City.

Ceballos w tym sezonie stał się ważną postacią w drużynie Królewskich. Zawodnik wykorzystał szansę i wystąpił łącznie w 30 meczach, notując dwie asysty.