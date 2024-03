IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Vinicius Tobias przebywa na wypożyczeniu w Realu Madryt

Królewscy zapewnili sobie opcję wykupu zawodnika Szachtara

Carlo Ancelotti i sztab nie widzą Brazylijczyka w składzie

Real Madryt nie chce Viniciusa Tobiasa

Vinicius Tobias to zawodnik, który w 2022 roku trafił na wypożyczenie z Szachtara Donieck do Realu Madryt. Prawy obrońca został zauważony przez skautów Królewskich, którzy ocenili go jako perspektywicznego piłkarza z szansą na wielki rozwój. Jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Brazylijczyk zanotował tylko jedno spotkanie w Realu, rozgrywając 88 minut w meczu Pucharu Króla z Arandiną (3:1). Więcej szans piłkarz nie otrzymał, co jest jasnym sygnałem, że raczej nie zagości w Madrycie na dłuższy okres.

Według serwisu Defensa Central sztab szkoleniowy Królewskich na czele z Carlo Ancelottim podjął decyzję, że zawodnik nie powinien zostać wykupiony. Real ma opcję pozyskania piłkarza za 12 milionów euro.

