Real Madryt osłabiony przed meczem w Lidze Mistrzów. Nagły komunikat

Real Madryt przekazał niepokojące informacje przed spotkaniem w Lidze Mistrzów. Alvaro Carreras doznał kontuzji i nie zagra w hitowym meczu z Manchesterem City.

Alvaro Carreras kontuzjowany!

Real Madryt w fazie play-off Ligi Mistrzów pokonał w dwumeczu Benfikę Lizbona i zameldował się w kolejnej rundzie prestiżowych rozgrywek. W środę (11 marca) Królewscy podejmą na stadionie Santiago Bernabeu zespół Manchesteru City w jednym z największych hitów 1/8 finału.

Tuż przed spotkaniem madrycki klub przekazał jednak informacje dotyczące stanu zdrowia jednego z podstawowych defensorów. Chodzi o Alvaro Carrerasa, który doznał kontuzji mięśnia łydki i nie będzie mógł wystąpić w najbliższym meczu LM. – Po badaniach przeprowadzonych u Carrerasa przez lekarzy zdiagnozowano u niego kontuzję mięśnia prawej łydki. Jego powrót do zdrowia będzie monitorowany – przekazał klub w oficjalnym komunikacie.

Uraz oznacza, że 22-letni defensor opuści drugi mecz z rzędu. W ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Celcie Vigo nie mógł zagrać z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Samą kontuzję Carreras odniósł natomiast podczas meczu La Liga z Getafe CF.

W Realu liczą, że lewy obrońca zdąży wrócić do zdrowia przed rewanżowym spotkaniem z Manchesterem City, które odbędzie się w przyszłym tygodniu na Etihad Stadium. Niewykluczone jednak, że piłkarz nie będzie gotowy również na najbliższy ligowy mecz z Elche.

Parte médico de Carreras. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2026

Wszechstronny defensor dołączył do madryckiego giganta latem ubiegłego roku z Benfiki za 50 milionów euro. W bieżącym sezonie rozegrał już 34 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do czerwca 2031 roku.