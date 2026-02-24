Real Madryt osłabiony przed meczem w Lidze Mistrzów. Gwiazda kontuzjowana

Real Madryt już w środę powalczy z Benfiką Lizbona o awans do 1/8 finału Liga Mistrzów. Dziennik L'Equipe poinformował, że pod znakiem zapytania stoi występ Kylian Mbappe na Santiago Bernabeu.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Alarm w Madrycie. Kylian Mbappe może opuścić kluczowy mecz Ligi Mistrzów

Real Madryt zmierzy się z Benfiką Lizbona w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Spotkanie na Santiago Bernabeu zaplanowano na środę, 25 lutego, o godzinie 21:00. W pierwszym meczu w Portugalii Królewscy wygrali (1:0) po trafieniu Viniciusa Juniora, któremu asystował Kylian Mbappe.

Niewykluczone jednak, że francuski gwiazdor nie wystąpi w rewanżu. Jak informuje „L’Equipe”, 27-letni napastnik zmaga się z problemami z kolanem, które są następstwem urazu odniesionego jeszcze w grudniu. Zawodnik był zmuszony przerwać jeden z ostatnich treningów przed starciem z Benfiką.

Pod znakiem zapytania stoi również jego udział w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, oczywiście pod warunkiem, że Real przypieczętuje awans. W klubie nie chcą podejmować zbędnego ryzyka i forsować powrotu swojej największej gwiazdy kosztem zdrowia. Sam Mbappe również podchodzi do sytuacji z dużą ostrożnością, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Mimo problemów zdrowotnych reprezentant Francji notuje kapitalny sezon. W 33 występach zdobył aż 38 bramek i zanotował sześć asyst. Mbappe ma ważny kontrakt w klubie ze stolicy Hiszpanii do czerwca 2029 roku.