Mbappe z golem na wagę zwycięstwa. Wymęczony triumf Realu Madryt [WIDEO]

Real Madryt wygrał z Osasuną w 1. kolejce La Ligi (1:0). Królewscy długo nie potrafili sforsować obrony rywali, a gol Kyliana Mbappe zapewnił im komplet punktów. Francuz skutecznie wykonał rzut karny.

Pierwszy gol Mbappe! Real wymęczył zwycięstwo z Osasuną

Real Madryt i Osasuna to ostatnia para, która rozegrała mecz w ramach 1. kolejki hiszpańskiej La Liga. Spotkanie na Santiago Bernabeu nie obfitowało w zbyt dużo goli. O wyniku przesądziła jedna bramka, która na dodatek padła z rzutu karnego. Skutecznie z jedenastu metrów uderzył Kylian Mbappe. Francuz zdobył pierwszą bramkę w koszulce Królewskich z dziesiątką na plecach.

Pierwsza połowa to przysłowiowe bicie głową w mur w wykonaniu podopiecznych Xabiego Alonso. Gospodarze oddali aż dziesięć strzałów na bramkę rywali, ale żadna z prób nie była w stanie zagrozić bramkarzowi Osasuny. Warto dodać, że żadna inna drużyna w lidze w 1. kolejce nie miała tylu prób w pierwszych czterdziestu pięciu minutach bez zdobycia gola.

Wicemistrz Hiszpanii po zmianie stron kontynuował ataki na bramkę Sergio Herrery, lecz bezskutecznie. Jedyna skuteczna próba miała miejsce w 51. minucie gry, gdy sędzia wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł Kylian Mbappe, który chwilę wcześniej był faulowany. Francuz nie pozostawił szans bramkarzowi, uderzając w przeciwnym kierunku.

Przez pozostałą część meczu wynik nie uległ zmianie, choć szanse na bramkę miał m.in. Arda Guler. Strzał tureckiego pomocnika minimalnie musnął poprzeczkę. Po zdobyciu kompletu punktów Real Madryt zajmuje 8. miejsce w lidze. W następnej kolejce Królewscy zmierzą się z beniaminkiem, czyli Realem Oviedo.

Real Madryt 1:0 Osasuna (51′ Mbappe)