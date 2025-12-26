Real Madryt może zaskoczyć ws. Viniciusa. „Wkrótce to się stanie”

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real jednak z nowym kontraktem dla Viniciusa?!

Vinicius Junior to bez cienia wątpliwości jedno z najgorętszych nazwisk obecnie na piłkarskim rynku w Europie i nie tylko. Brazylijczyk przede wszystkim jest taką postacią, która mocno elektryzuje kibiców i ich polaryzuje. Właściwie albo się go kocha, albo nienawidzi. Poza tym jednak jest bardzo dobrym zawodnikiem, który z pewnością należy do czołówki skrzydłowych na całym świecie.

Niemniej Real Madryt od jakiegoś czasu ma problem z dogadaniem się z Brazylijczykiem ws. przedłużenia kontraktu. Wszystko bowiem przez to, że rozbieżności finansowe obu stron są bardzo duże, a do tego dochodzi także niedawny konflikt z Xabim Alonso, który zdaje się nie jest największym orędownikiem Viniciusa. I choć wszystko w ostatnim czasie wskazywało na to, że nowego kontraktu dla gwiazdora nie będzie, to według informacji przekazanych przez Roberto Gomeza na antenie „Radia Marca”, wkrótce Real może jednak oficjalnie ogłosić przedłużenie kontraktu Viniciusa. Byłoby to wielkie zaskoczenie.

Vinicius Junior w obecnym sezonie rozegrał w sumie 24 spotkania, w których zdobył pięć goli oraz zanotował osiem asyst. 25-letni skrzydłowy reprezentant Brazylii wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 150 milionów euro. Jego umowa z Królewskimi wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

