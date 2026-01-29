Real Madryt może postawić na trenera z Premier League. Gigant chce Hiszpana

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Unai Emery na liście życzeń Królewskich

Real Madryt na początku stycznia zwolnił Xabiego Alonso, który objął stery klubu przed sezonem 2025/2026. Następnie Florentino Perez powierzył tymczasową funkcję Alvaro Arbeloi, jednak już pojawiają się pytania o dalszą przyszłość szkoleniowca w stolicy Hiszpanii.

W debiutanckim meczu pod jego wodzą Królewscy odpadli z Pucharu Króla, przegrywając Albacete. W tym tygodniu doznali kolejnego bolesnego ciosu, przegrywając z Benfiką Lizbona (2:4) na Estadio da Luz w Lidze Mistrzów. Wynik ten oznaczał spadek Realu z trzeciego na dziewiąte miejsce w tabeli fazy ligowej, pozbawiając szansy na bezpośredni awans do 1/8 finału.

W hiszpańskim klubie już teraz rozważają możliwość zmiany trenera pod koniec sezonu, jeśli wyniki w La Liga i Lidze Mistrzów nie ulegną poprawie. Okazuje się, że głównym kandydatem jest obecny menedżer Aston Villi, Unai Emery. Były trener Arsenalu i PSG od ponad trzech lat prowadzi Aston Villę z dużym powodzeniem i ma kontrakt obowiązujący do 2029 roku. Emery.

54-latek posiada bogate doświadczenie w Hiszpanii – prowadził m.in. Valencię i Villarreal. Obecnie Aston Villa zajmuje solidne trzecie miejsce w tabeli Premier League, co dodatkowo podkreśla wartość pracy hiszpańskiego szkoleniowca na Wyspach Brytyjskich. Jeśli Real zdecyduje się na zmianę trenera latem, Emery byłby naturalnym kandydatem do przejęcia sterów na Santiago Bernabeu.