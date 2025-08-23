Real Madryt bez czterech graczy na Oviedo. Alonso powołał debiutanta

Real Madryt w niedzielę zagra z Realem Oviedo w 2. kolejce La Liga. W kadrze meczowej zabrakło czterech zawodników w tym Jude'a Bellinghama. Xabi Alonso powołał na to starcie debiutanta.

dpa picture alliance Na zdjęciu: Real Madryt

Thiago Pitarch z szansą debiutu w Realu Madryt

Real Madryt w niedzielę zagra na wyjeździe z Realem Oviedo w ramach 2. kolejki La Liga. Aktualnie podopieczni Xabiego Alonso zajmują 8. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów. W pierwszym starciu pokonali przed własną publicznością Osasunę (1:0). Przed kolejnym starciem w lidze hiszpański taktyk może liczyć na powrót do kadry meczowej jednego zawodnika z linii defensywnej.

Antonio Rudiger, który pauzował ze względu na czerwoną kartkę, otrzymał powołanie na mecz z Realem Oviedo. Ponadto w kadrze meczowej znalazł się debiutant Thiago Pitarch. 18-latek uważany jest za duży talent, a ze względu na brak głębi składu w środku pola ma odegrać ważną rolę w planach Xabiego Alonso. Do tej pory występował w drużynie do lat 18 oraz zespole Castilli.

Z kolei jeśli chodzi o zawodników niedostępnych, to Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać z czterech graczy. Z urazami zmagają się Endrick, Eduardo Camavinga i Ferland Mendy. Natomiast proces rehabilitacji po operacji kontynuuje Jude Bellingham. Anglik ma wrócić na boisko dopiero w okolicach listopada.

Kadra Realu Madryt na mecz z Oviedo:

Bramkarze: Courtois, Łunin, Mestre

Obrońcy: Carvajal, Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Garcia, Rudiger, Huijsen

Pomocnicy: Valverde, Tchouameni, Guler, Ceballos, Thiago

Napastnicy: Vinicius, Mbappe, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono