Real Madryt – kontuzje przed El Clasico. Oni nie zagrają z Barceloną

18:29, 10. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Real Madryt w bólach przygotowuje się do niedzielnego El Clasico. Wciąż nie wiadomo czy stan zdrowia kilku gwiazd pozwoli na występ przeciwko Barcelonie.

Piłkarze Realu Madryt
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real wyczekuje decyzji w sprawie Mbappe i Rudigera

Real Madryt już w niedzielę zmierzy się w hitowej rywalizacji z Barceloną, której stawką jest triumf w Superpucharze Hiszpanii. Na drodze do finału Królewscy pokonali Atletico Madryt 2-1. Nie było to łatwe spotkanie, ale koniec końców udało się wyeliminować derbowego rywala, dlatego gigant z Santiago Bernabeu będzie miał szansę na zdobycie trofeum.

Na dzień przed meczem kibice wciąż nie wiedzą, jak będzie wyglądała pierwsza jedenastka. Wiele zależy od stanu zdrowia kilku gwiazd oraz decyzji sztabu medycznego. Na sygnał czeka Antonio Rudiger, który ma problemy z kolanem i poddaje się różnym zabiegom. W zawieszeniu pozostaje też Kylian Mbappe, który dotarł do drużyny w Arabii Saudyjskiej, ale wciąż nie otrzymał zgody na grę. Kluczowy dla niego ma być sobotni trening.Zdolny do gry będzie za to Rodrygo, w temacie którego pojawiały się niepokojące doniesienia o urazie.

W meczu z Barceloną Xabi Alonso na pewno nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Edera Militao. Dean Huijsen siedział ostatnio na ławce rezerwowych, ale na murawie się nie pojawił, co też może sugerować, że w jego przypadku nie udało się w pełni zażegnać problemów zdrowotnych.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona dopina głośny powrót. Nowa data prezentacji zawodnika
Eric Garcia
Flick ceni jego wszechstronność. Wskazał, gdzie gra mu się najlepiej
Lamine Yamal
Mbappe kontra Yamal i arbiter, który zna klimat El Clasico. Ten sędzia poprowadzi mecz