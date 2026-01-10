Real Madryt – kontuzje przed El Clasico. Oni nie zagrają z Barceloną

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real wyczekuje decyzji w sprawie Mbappe i Rudigera

Real Madryt już w niedzielę zmierzy się w hitowej rywalizacji z Barceloną, której stawką jest triumf w Superpucharze Hiszpanii. Na drodze do finału Królewscy pokonali Atletico Madryt 2-1. Nie było to łatwe spotkanie, ale koniec końców udało się wyeliminować derbowego rywala, dlatego gigant z Santiago Bernabeu będzie miał szansę na zdobycie trofeum.

Na dzień przed meczem kibice wciąż nie wiedzą, jak będzie wyglądała pierwsza jedenastka. Wiele zależy od stanu zdrowia kilku gwiazd oraz decyzji sztabu medycznego. Na sygnał czeka Antonio Rudiger, który ma problemy z kolanem i poddaje się różnym zabiegom. W zawieszeniu pozostaje też Kylian Mbappe, który dotarł do drużyny w Arabii Saudyjskiej, ale wciąż nie otrzymał zgody na grę. Kluczowy dla niego ma być sobotni trening.Zdolny do gry będzie za to Rodrygo, w temacie którego pojawiały się niepokojące doniesienia o urazie.

W meczu z Barceloną Xabi Alonso na pewno nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Edera Militao. Dean Huijsen siedział ostatnio na ławce rezerwowych, ale na murawie się nie pojawił, co też może sugerować, że w jego przypadku nie udało się w pełni zażegnać problemów zdrowotnych.