Real Madryt ogłosił kadrę na mecz z Espanyolem. Wielki powrót

Real – Espanyol: Endrick wrócił do kadry meczowej
Real Madryt rozpoczął sezon 2025/2026 od czterech zwycięstw w rozgrywkach La Liga. Do tego podopieczni Xabiego Alonso dołożyli komplet punktów w starciu z Marsylią w Lidze Mistrzów. W najbliższą sobotę Królewscy ponownie wrócą do zmagań na krajowym podwórku. Ich rywalem na Santiago Bernabeu będzie Espanyol, który po 4. kolejkach zajmuje 3. miejsce w tabeli.
W kadrze na najbliższe spotkanie doszło do kilku zmian. Przede wszystkim nieobecny jest Trent Alexander-Arnold. Obrońca reprezentacji Anglii doznał kontuzji w 5. minucie meczu z Marsylią. Przewidywany czas absencji zawodnika to od sześciu do ośmiu tygodniu.
Nieobecność Alexandra-Arnolda to na szczęście tylko jedna zła wiadomość dla kibiców Realu Madryt. Przed rozpoczęciem meczu jest więcej pozytywnych informacji. Ostatnio szkoleniowiec potwierdził, że w weekend gotowi do gry będą Jude Bellingham i Eduardo Camavinga. Ponadto w kadrze meczowej na starcie z Espanyolem znalazł się również wracający po urazie Endrick.
Kadra Realu Madryt na mecz z Espanyolem:
Bramkarze: Courtois, Lunin, Mestre
Obrońcy: Carvajal, Militao, Alaba, Asencio, Carreras, Garcia, Jimenez
Pomocnicy: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Guler, Ceballos
Napastnicy: Mbappe, Vinicius, Brahim, Rodyrgo, Gonzalo, Mastantuono, Endrick