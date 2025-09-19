Real Madryt ogłosił kadrę na mecz z Espanyolem. Wielki powrót

Real Madryt w sobotę (20 września) zmierzy się na Santiago Bernabeu z Espanyolem. Xabi Alonso powołał na to spotkanie Endricka. Brazylijczyk po nieobecności spowodowanej kontuzją wrócił do kadry meczowej.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real – Espanyol: Endrick wrócił do kadry meczowej

Real Madryt rozpoczął sezon 2025/2026 od czterech zwycięstw w rozgrywkach La Liga. Do tego podopieczni Xabiego Alonso dołożyli komplet punktów w starciu z Marsylią w Lidze Mistrzów. W najbliższą sobotę Królewscy ponownie wrócą do zmagań na krajowym podwórku. Ich rywalem na Santiago Bernabeu będzie Espanyol, który po 4. kolejkach zajmuje 3. miejsce w tabeli.

W kadrze na najbliższe spotkanie doszło do kilku zmian. Przede wszystkim nieobecny jest Trent Alexander-Arnold. Obrońca reprezentacji Anglii doznał kontuzji w 5. minucie meczu z Marsylią. Przewidywany czas absencji zawodnika to od sześciu do ośmiu tygodniu.

Nieobecność Alexandra-Arnolda to na szczęście tylko jedna zła wiadomość dla kibiców Realu Madryt. Przed rozpoczęciem meczu jest więcej pozytywnych informacji. Ostatnio szkoleniowiec potwierdził, że w weekend gotowi do gry będą Jude Bellingham i Eduardo Camavinga. Ponadto w kadrze meczowej na starcie z Espanyolem znalazł się również wracający po urazie Endrick.

Kadra Realu Madryt na mecz z Espanyolem:

Bramkarze: Courtois, Lunin, Mestre

Obrońcy: Carvajal, Militao, Alaba, Asencio, Carreras, Garcia, Jimenez

Pomocnicy: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Guler, Ceballos

Napastnicy: Mbappe, Vinicius, Brahim, Rodyrgo, Gonzalo, Mastantuono, Endrick