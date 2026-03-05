„Real Madryt już nie ufa Mbappe”

Real Madryt stracił zaufanie do Kyliana Mbappe w kwestii informacji o jego stanie zdrowia. Hiszpański dziennikarz Aritz Gabilondo uważa, że w klubie rośnie niepokój.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt stracił zaufanie do słów Mbappe?

Sytuacja zdrowotna Kyliana Mbappe zaczyna budzić coraz większe wątpliwości w Realu Madryt. Według hiszpańskiego dziennikarza Aritza Gabilondo w klubie pojawia się coraz większa nieufność wobec informacji przekazywanych przez samego zawodnika.

Napastnik od kilku miesięcy zmaga się z urazem, którego doznał w meczu z Celtą Vigo. Od tego czasu opuścił kilka ważnych spotkań, a dokładny czas jego powrotu do gry pozostaje niejasny. W mediach pojawiają się sprzeczne doniesienia – jedne mówią o miesiącu przerwy, inne o możliwym powrocie już w przyszłym tygodniu.

Zdaniem Gabilondo problemem może być brak spójności między diagnozami lekarzy a informacjami przekazywanymi przez piłkarza.

– Real Madryt już nie ufa temu, co mówi Mbappe. Wygląda na to, że zderzają się tu dwie różne opinie medyczne – stwierdził dziennikarz w audycji „El Larguero”.

Według niego w klubie zaczęto już uważniej przyglądać się całej sprawie, ponieważ brak jasnej diagnozy oraz niepewność co do czasu rekonwalescencji budzą coraz większy niepokój.

Dodatkowo pomocnik udał się na leczenie do Londynu, mimo że w Hiszpanii również dostępni są specjaliści. Dla części obserwatorów jest to kolejny przykład decyzji, które w ostatnim czasie wzbudzają w klubie sporo pytań.