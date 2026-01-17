Real Madryt grozi kibicom zakazem stadionowym! Oto powód

09:24, 17. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cadena SER

Real Madryt nie pozwolił kibicom wybuczeć drużyny podczas najbliższego meczu. Jeśli do tego dojdzie fani mogą liczyć na kary. Cadena SER pisze nawet o zakazach stadionowych.

Florentino Perez
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Kto chce buczeć, może to zrobić przed stadionem – grzmi Real Madryt

Real Madryt ma za sobą koszmarny tydzień, który zwieńczy domowym meczem z Levante. Będzie to pierwsze ligowe spotkanie pod wodzą Alvaro Arbeloi. W debiucie w ramach Pucharu Króla sensacyjnie przegrał z drugoligowym Albacete (2:3). Hiszpańskie media od tego czasu sugerują, że Królewscy raz jeszcze zmienią trenera. Od przyszłego sezonu miałby ich poprowadzić Juergen Klopp.

Po odpadnięciu z krajowego pucharu pojawiły się doniesienia, że kibice przy pierwszej lepszej okazji wybuczą drużynę na Bernabeu. Tak się składa, że w sobotę (17 stycznia) Real Madryt zmierzy się u siebie z Levante w ramach 20. kolejki La Liga.

Jak informuje Cadena SER, klub miał zakomunikować kibicom, że nie będzie tolerował buczenia na stadionie. Mieli otrzymać jasny komunikat: „Kto chce buczeć, może to zrobić przed stadionem„. Grupa fanów „Grada de Animacion” została również poinformowana, że Real dokona przeglądu kamer z meczu z Levante. Osoby, które zostaną przyłapane na wybuczeniu zespołu, otrzymają zakaz na Bernabeu.

Ewentualna porażka z Levante nie byłaby tragedią na miarę Titanica, ale z pewnością utrudni walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Real Madryt obecnie zajmuje 2. miejsce ze stratą czterech punktów do FC Barcelony. Na swoim koncie mają już dwie porażki z rzędu.

