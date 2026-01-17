Real Madryt grozi kibicom zakazem stadionowym! Oto powód

Real Madryt nie pozwolił kibicom wybuczeć drużyny podczas najbliższego meczu. Jeśli do tego dojdzie fani mogą liczyć na kary. Cadena SER pisze nawet o zakazach stadionowych.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Kto chce buczeć, może to zrobić przed stadionem – grzmi Real Madryt

Real Madryt ma za sobą koszmarny tydzień, który zwieńczy domowym meczem z Levante. Będzie to pierwsze ligowe spotkanie pod wodzą Alvaro Arbeloi. W debiucie w ramach Pucharu Króla sensacyjnie przegrał z drugoligowym Albacete (2:3). Hiszpańskie media od tego czasu sugerują, że Królewscy raz jeszcze zmienią trenera. Od przyszłego sezonu miałby ich poprowadzić Juergen Klopp.

Po odpadnięciu z krajowego pucharu pojawiły się doniesienia, że kibice przy pierwszej lepszej okazji wybuczą drużynę na Bernabeu. Tak się składa, że w sobotę (17 stycznia) Real Madryt zmierzy się u siebie z Levante w ramach 20. kolejki La Liga.

Jak informuje Cadena SER, klub miał zakomunikować kibicom, że nie będzie tolerował buczenia na stadionie. Mieli otrzymać jasny komunikat: „Kto chce buczeć, może to zrobić przed stadionem„. Grupa fanów „Grada de Animacion” została również poinformowana, że Real dokona przeglądu kamer z meczu z Levante. Osoby, które zostaną przyłapane na wybuczeniu zespołu, otrzymają zakaz na Bernabeu.

Ewentualna porażka z Levante nie byłaby tragedią na miarę Titanica, ale z pewnością utrudni walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Real Madryt obecnie zajmuje 2. miejsce ze stratą czterech punktów do FC Barcelony. Na swoim koncie mają już dwie porażki z rzędu.