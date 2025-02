Real Madryt znowu niepokonany! Efektowny gol Modricia i bramka Viniciusa [WIDEO]

Real Madryt przedłużył passę meczów bez porażki do sześciu spotkań. W starciu z Gironą podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali (2:0). Efektownym golem popisał się Luka Modrić.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Modrić pokazał klasę. Real pokonał Gironę i dogonił Barcelonę

Real Madryt przed niedzielnym spotkaniem z Gironą miał na swoim koncie serię pięciu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie Królewscy pokonali m.in. dwukrotnie Manchester City oraz zremisowali w derbowym starciu z Atletico Madryt.

Passa meczów bez porażki wciąż trwa, ponieważ przed własną publicznością na Santiago Bernabeu gospodarze bez większych problemów wygrali z Gironą (2:0). W pierwszej połowie na listę strzelców wpisał się Luka Modrić, zaś w drugiej gola po asyście Mbappe zdobył Vinicius.

Na pierwszego gola w meczu kibice zgromadzeni na stadionie musieli czekać do 41. minuty. Real Madryt co prawda miał trochę szczęścia, bowiem futbolówka wybita sprzed bramki rywala przez obrońcę spadła w miejsce, gdzie akurat stał niepilnowany Modrić. Chorwat długo się nie zastanawiał i po przyjęciu futbolówki posłał mocne uderzenie z laserową precyzją, które znalazło drogę do bramki.

💥 𝐋𝐔𝐊𝐀 𝐌⚽️𝐃𝐑𝐈𝐂, 𝐀𝐋𝐄 𝐆𝐎-𝐋𝐀-𝐙𝐎! 🤯



Zobaczcie cudowną bramkę zawodnika Realu Madryt! 😍



Przepiękne uderzenie! 🤌🔝 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/UyisvWbyk6 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 23, 2025

Na kolejną bramkę fani znowu musieli trochę poczekać, ponieważ drugi gol padł dopiero pod koniec meczu. W 83. minucie Kylian Mbappe znalazł podaniem Viniciusa Juniora. Brazylijczyk, będąc w polu karnym, skutecznie wykończył akcję, podwyższając wynik spotkania na (2:0).

𝐍𝐈𝐄𝐙𝐀𝐖𝐎𝐃𝐍𝐘 𝐃𝐔𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐔 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐘𝐓! 🔥



Kylian Mbappé 🅰️ → Vinícius Júnior ⚽



Spójrzcie na tę świetną, dwójkową akcję! 👇 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/0asmGfsSCD — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 23, 2025

Po zwycięstwie z Gironą aktualni mistrzowie Hiszpanii wrócili na 2. miejsce w tabeli La Liga. Real Madryt ma na swoim koncie 54 punkty, czyli dokładnie tyle samo, co FC Barcelona, która zasiada na fotelu lidera. W następnym spotkaniu Królewscy zagrają w lidze z Betisem.

Real Madryt 2:0 Girona (Modrić 41′, Vinicius 83′)