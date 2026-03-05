Real Madryt czeka na Mbappe. Wielki powrót coraz bliżej

Real Madryt uważnie monitoruje sytuację zdrowotną Kyliana Mbappe przed kluczowym meczem Ligi Mistrzów. Według dziennikarza Santiego Aouny klub liczy że napastnik zdąży wrócić na rewanż z Manchesterem City.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt walczy z czasem przed meczem z Manchesterem City

Kylian Mbappe od kilku tygodni zmaga się z urazem kolana który wykluczył go z gry. Francuski napastnik opuścił już dwa ostatnie mecze Realu Madryt. Jego brak mocno ograniczył możliwości ofensywne zespołu.

Piłkarz udał się niedawno do Paryża aby przejść dodatkowe badania medyczne. Mbappe chciał dokładnie poznać stan swojego zdrowia. Pojawiły się spekulacje o możliwej operacji. Otoczenie zawodnika szybko jednak je zdementowało.

Napastnik pracuje obecnie nad powrotem do formy razem ze sztabem medycznym Realu Madryt. Dodatkowe badania potwierdziły wcześniejszą diagnozę lekarzy. Celem jest przyspieszenie rehabilitacji przy jednoczesnym uniknięciu pogorszenia kontuzji.

Real Madryt bardzo liczy na jego powrót, ponieważ zespół zmaga się z innymi problemami kadrowymi. Jednym z największych ciosów była długoterminowa absencja Rodrygo. Klub ma nadzieję że Mbappe zdąży wrócić na rewanżowy mecz z Manchesterem City, który odbędzie się 17 marca na stadionie Santiago Bernabeu. Obecnie nic nie jest jeszcze przesądzone. Stan zdrowia francuskiego napastnika będzie monitorowany na bieżąco.

