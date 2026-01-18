Real Madryt chce Jurgena Kloppa. Agent potwierdza rozmowy

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Agent Jurgena Kloppa w kontakcie z Królewskimi

Real Madryt przegrał w finale Superpucharu Hiszpanii z Barceloną (2:3), co kosztowało posadę Xabiego Alonso. Tymczasowym szkoleniowcem na Santiago Bernabeu został Alvaro Arbeloa, były zawodnik Królewskich, który w dwukrotnie zdobył Ligę Mistrzów w barwach hiszpańskiego giganta.

Prezes Florentino Perez jasno sygnalizuje, że jego celem jest zatrudnienie doświadczonego szkoleniowca najwyższej klasy, który poprowadzi Los Blancos w kolejnym sezonie. W ostatnich tygodniach wyłoniły się dwie kandydatury – Zinedine Zidane oraz Jurgen Klopp. Niemiecki szkoleniowiec jest marzeniem prezesa madrytczyków.

Do niedawna spekulowano, że Niemiec nie planuje zmiany pracy i jest zadowolony ze swojej roli w strukturach Red Bulla. Jak donosi „Defensa Central”, agent Kloppa, Marc Kosicke, przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Realu. Potwierdził, że niemiecki szkoleniowiec faktycznie widzi możliwość odejścia z Red Bulla. Warto jednak podkreślić, że na ten moment informacje nie zostały potwierdzone przez inne źródła i należy traktować z dużą ostrożnością.

Decyzja o nowym menedżerze będzie kluczowa dla przyszłości Realu. Królewscy w tym sezonie pozostają w grze o mistrzostwo Hiszpanii, a także w Lidze Mistrzów. W La Liga Los Blancos zajmują drugie miejsce. Na początku stycznia klub pożegnał się natomiast z Pucharem Króla, przegrywając niespodziewanie z drugoligowym Albacete.