Kompromitujący błąd Realu podczas badań Mbappe! Trudno w to uwierzyć

Kylian Mbappe ostatnio pauzował z powodu kontuzji kolana. Ból doskwierał mu już od grudnia, lecz mimo tego notował kolejne występy. RMC Sport ujawnia kompromitujący błąd lekarzy Realu Madryt.

Real pomylił kolana podczas diagnozy Mbappe

Kylian Mbappe na przełomie lutego i marca odpoczywał od gry. W tym czasie leczył kontuzjowane kolano i nie był w stanie pomóc Realowi Madryt. Na murawę wrócił przy okazji rewanżowego starcia z Manchesterem City, przebywając na niej nieco ponad 20 minut. Wszedł również z ławki rezerwowych w ostatnim meczu z Atletico Madryt, a teraz wyjechał na zgrupowanie reprezentacji Francji.

Wokół Francuza w ostatnich tygodniach było głośno, a to za sprawą jego problemów zdrowotnych. Uraz kolana doskwierał mu już od grudnia, ale mimo tego notował kolejne występy dla Królewskich. Odpuścił dopiero, gdy nie był w stanie już grać. Udał się do swojego kraju, gdzie przeszedł dodatkową diagnostykę. Gdyby grał dalej, uraz mógłby okazać się znacznie poważniejszy, a on sam straciłby nawet możliwość występowania na tegorocznych mistrzostwach świata.

Temat kontuzji Mbappe wciąż nie ucichł. Dziennikarz RMC Sport Daniel Riolo przekazał informacje, które całkowicie kompromitują byłych już pracowników Realu Madryt. Podczas pierwotnej diagnozy stanu zdrowia napastnika mieli pomylić jego kolana i zbadać to, które jest zdrowe. Potwierdzeniem ich ogromnego błędu ma być wymiana sztabu medycznego, którą klub przeprowadził na początku 2026 roku.

Informacje RMC Sport potwierdza też radio COPE. Real przeprowadził błędną diagnozę stanu zdrowia Mbappe, gdyż najpierw zbadano jego prawe kolano, a nie kontuzjowane lewe.