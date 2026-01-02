Real Madryt bije na alarm. Mbappe uwypuklił problem

Real Madryt zmaga się z narastającymi problemami zdrowotnymi w kluczowym momencie sezonu. Według AS uraz Kyliana Mbappe tylko uwypuklił skalę kłopotów, z którymi sztab Xabiego Alonso musi pilnie się zmierzyć.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt analizuje lawinę kontuzji i szuka przyczyn kryzysu fizycznego

Real Madryt otrzymał kolejny cios wraz z informacją o kontuzji Kyliana Mbappe, który nie zagra przeciwko Realowi Betis i prawdopodobnie opuści Superpuchar Hiszpanii. Francuz strzelił w tym sezonie 29 goli i jest jednym z filarów zespołu. Jego nazwisko na liście kontuzjowanych wywołało poważne zaniepokojenie.

W Madrycie coraz mniej mówi się o długości absencji Mbappe, a coraz więcej o źródle problemu. Według AS alarm dotyczy skali zjawiska, a nie konkretnego urazu. W ostatnich miesiącach coś wyraźnie przestało funkcjonować w sferze fizycznej zespołu. Klub notuje już 23 kontuzje, nie licząc nawrotów i drobniejszych dolegliwości, co na tym poziomie rywalizacji uznawane jest za sytuację nienormalną.

Sztab Xabiego Alonso liczył, że początek roku przyniesie poprawę formy i stabilizację składu. Tymczasem problemy zdrowotne nie ustępują. Analizowane są wszystkie etapy pracy z zawodnikami, od przygotowania fizycznego, przez regenerację i badania medyczne, aż po moment powrotu do treningów zespołowych. W Valdebebas panuje przekonanie, że konieczna jest zmiana podejścia.

Ważnym czynnikiem jest także przeciążenie kalendarzem. Udział w Klubowych Mistrzostwach Swiata skrócił okres przygotowawczy do obecnego sezonu. Podobne problemy dotykają inne europejskie zespoły, które brały udział w turnieju, takie jak Chelsea, Manchester City czy Paris Saint Germain. W Realu Madryt priorytetem staje się zapobieganie. Klub chce wypracować spójny plan treningu i regeneracji, który zatrzyma spiralę urazów i pozwoli zespołowi wrócić na właściwe tory.

Zobacz również: To będą najgłośniejsze zimowe transfery w Serie A