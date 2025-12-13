Alonso ogłosił kadrę na kluczowy mecz. Wiemy, co z Mbappe

Xabi Alonso ogłosił kadrę na mecz Deportivo Alaves - Real Madryt. W spotkaniu kluczowym dla przyszłości hiszpańskiego szkoleniowca będzie mógł wystąpić Kylian Mbappe.

Alonso gra o pracę? Real z Mbappe na Alaves

W 16. kolejce La Liga Real Madryt czeka wyjazdowe starcie na Estadio de Mendizorroza. Rywalem Królewskich będzie Deportivo Alaves, obecnie 11. ekipa krajowej stawki. Faworytem tego pojedynku są oczywiście Los Blancos, a wynik tego spotkania może okazać się kluczowy dla losów ich szkoleniowca. Xabi Alonso jest doskonale świadomy stawki pojedynku w Vitoria-Gasteiz.

Hiszpan powołał kadrę na rywalizację z El Glorioso. Do niedzielnej potyczki Real przystąpi potężnie osłabiony. Alosno nie może skorzystać z takich piłkarzy, jak David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militao, Endrick, Alvaro Carreras, Fran Garcia i Ferland Mendy. Na jutrzejszy mecz wybierze się tylko pięciu nominalnych obrońców, w tym zaledwie trzech z seniorskiej kadry madrytczyków.

Jedyną pozytywną wieścią dla fanów stołecznej drużyny jest obecność Kyliana Mbappe. Gwiazdor wicelidera La Liga został powołany do kadry meczowej i ma szansę na występ w starciu z Alaves.