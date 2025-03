Real bez pięciu graczy w ćwierćfinale? Oni muszą “uważać” na Marciniaka Źródło: Goal.pl Michał Stompór Real może zmierzyć się z Arsenalem bez pięciu zawodników! Liczna grupa piłkarzy Królewskich nie może podpaść Szymonowi Marciniakowi w rewanżowym starciu z Atletico.

Aflo Co. Ltd. / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić i Szymon Marciniak