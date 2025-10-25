Obsada sędziowska El Clasico ogłoszona. Reakcje fanów Realu i Barcy nie milkną

Real Madryt zmierzy się w spotkaniu 10. kolejki La Liga z FC Barceloną. Tymczasem znana jest już obsada sędziowska na El Clasico. Arbitrem głównym będzie Cesar Soto Grado.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Cesar Soto Grado

Wyznaczono sędziów na mecz Real Madryt – FC Barcelona

Real Madryt w niedzielnym hicie La Liga zmierzy się w roli gospodarza z FC Barceloną. El Clasico elektryzuje kibiców nie tylko w Hiszpanii, ale i na całym świecie. Tymczasem znana jest już obsada sędziowska na starcie, które odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu.

Sport ujawnił, że sędzią głównym spotkania będzie Cesar Soto Grado. Z kolei za system VAR odpowiedzialny będzie arbiter Iglesias Villanueva.

Grado jak dotąd prowadził 22 mecze z udziałem Realu. Królewscy wygrali w nich 14 razy, sześć razy zremisowali i dwukrotnie przegrali. Zawodnicy stołecznej ekipy otrzymali w tych spotkaniach 46 żółtych kartek i cztery czerwone. Arbiter podyktował również sześć rzutów karnych.

Sędzia ma też na swoim koncie 14 spotkań prowadzonych Barcelonie. Blaugrana wygrała w nich sześć razy, trzykrotnie remisowała i pięć razy przegrała. Grado pokazał w tych meczach 22 żółte kartki, jedną czerwoną w wyniku dwóch żółtych oraz jedną bezpośrednią czerwoną kartkę. Arbiter podyktował również trzy rzuty karne.

Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15. Real przystąpi do potyczki po wygranej w środku tygodnia z Juventusem w Lidze Mistrzów (1:0). Barcelona ma natomiast za sobą efektowne zwycięstwo nad Olympiakosem (6:1).

Katalończycy przystąpią do rywalizacji, chcąc odnieść szóste z rzędu zwycięstwo nad Los Blancos, licząc wszystkie rozgrywki. Real po raz ostatni pokonał Barcelonę w kwietniu 2024 roku.

