Ancelotti zaskoczył wypowiedzią o Realu! Włoski trener nie owijał w bawełnę

Carlo Ancelotti ostatnio wypowiedział się na temat wyników Realu Madryt. Włoch ponadto zabrał głos na temat Xabiego Alonso w rozmowie cytowanej przez portal As.com.

fot. Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti o Realu Madryt i swoim następcy

Carlo Ancelotti udzielił ostatnio ekskluzywnego wywiadu portalowi As.com. W jego trakcie włoski szkoleniowiec podzielił się swoimi przemyśleniami przede wszystkim na temat rezultatów Los Blancos, ale również wyraził kilka zdań na temat trenera Xabiego Alonso.

Real po raz pierwszy pod wodzą baskijskiego szkoleniowca nie odniósł zwycięstwa w dwóch kolejnych meczach. Najpierw przegrał z Liverpoolem (0:1), a następnie zremisował z Rayo Vallecano (0:0). Xabi Alonso po tych spotkaniach był mocno krytykowany. Zresztą podobnie jak po derbach z Atlético Madryt (2:5).

– Remis dla Realu Madryt to preludium do kryzysu. Niemniej dotychczasowe wyniki Realu Madryt są imponujące. Czego więcej można od nich oczekiwać? – pytał retorycznie Ancelotti.

Od momentu, gdy były trener Bayeru Leverkusen przejął stery Los Blancos, poprowadził drużynę w 22 meczach. Jak na razie bilans Xabiego Alonso w Realu to 2,41 punktu na spotkanie. Stołeczna ekipa odniosła 17 zwycięstw, dwa razy zremisowała i trzykrotnie przegrała. Bilans bramkowy to 45 goli zdobytych i 20 straconych.

Madrycka drużyna jest aktualnie liderem ligi hiszpańskiej z dorobkiem 31 punktów, wyprzedzając o trzy oczka FC Barcelonę. Królewscy po przerwie na kadrę zmierzą się z Elche. Spotkanie odbędzie się 23 listopada o godzinie 21:00. W tym starciu Real powalczy o 11. zwycięstwo w tym sezonie.

