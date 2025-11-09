Rashford skrytykowany przez Flicka. Musi nad tym pracować

Marcus Rashford błyszczy na wypożyczeniu w Barcelonie, ale zbiera też słowa krytyki. Hansi Flick miał do niego poważne uwagi po ostatnich meczach - ujawnia "El Nacional".

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford ma co poprawić. Flick przekazał mu to wprost

Barcelona latem postawiła na Marcusa Rashforda, który został wyczekiwanym wzmocnieniem ofensywy. Wcześniej zabiegała chociażby o Luisa Diaza czy Nico Williamsa, ale obaj okazali się zbyt drodzy. Anglik trafił do Katalonii w ramach wypożyczenia z Manchesteru United, czym spełnił swoje marzenie, gdyż dążył do tego transferu od wielu miesięcy.

Rashford od początku zapewniał sporą jakość, a w pewnym momencie wskoczył do wyjściowej jedenastki, zastępując kontuzjowanego Raphinhę. Angielski skrzydłowy notuje imponujące liczby – w 15 meczach uzbierał sześć bramek oraz siedem asyst. Jego wejście do zespołu budzi podziw, co jednocześnie zwiększa prawdopodobieństwo wykupienia przez Barcelonę. Ostateczna decyzja oczywiście jeszcze nie zapadła.

Choć Rashford gra na dobrym poziomie, zbiera też słowa krytyki. „El Nacional” donosi, że Hansi Flick w prywatnych rozmowach dość namiętnie przekazuje gwiazdorowi, jakie aspekty musi jeszcze poprawić. Uważa, że ten mógłby mieć jeszcze lepsze statystyki, gdyby tylko zachowywał zimną krew w kluczowych momentach i podejmował odpowiednie decyzje.

Flick ma też pretensje w kwestii jego zaangażowania w grę defensywną. Absencja Raphinhi wpłynęła negatywnie również na formację obronną, bowiem ten wspomagał swoich kolegów z drużyny. Rashford natomiast często odpuszcza i nie gra z odpowiednią intensywnością na całej długości boiska. Musi się w tych aspektach poprawić, aby szkoleniowiec w pełni mu zaufał i zgodził się na jego wykup po sezonie.