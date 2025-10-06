Rashford przeszedł badania. Nowe wieści ws. gwiazdy Barcelony

Marcus Rashford w meczu z Sevillą doznał urazu kostki. FC Barcelona od razu zleciła badania. Jak podaje serwis Cope wyniki badań nie wykazały żadnej poważniejszej kontuzji.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona może odetchnąć, Rashford bez poważnego urazu

FC Barcelona ma za sobą nieudany tydzień, ponieważ przegrali zarówno z Paris Saint-Germain, jak i Sevillą. Szczególnie dotkliwa była porażka w rozgrywkach ligowych. Duma Katalonii została zmiażdżona przez rywala z Andaluzji aż (1:4). Na domiar złego mecz z kontuzją zakończył Marcus Rashford. Anglik po ostatnim gwizdku skarżył się na dyskomfort w kostce.

Katalończycy w obawie o zdrowie piłkarza od razu zlecili szczegółowe badania. Jak poinformował serwis Cope wyniki badań przyniosły dobre wieści dla mistrza Hiszpanii. Nic nie wskazuje na to, aby Rashford doznał urazu, ból w kostce jest efektem stłuczenia.

Oznacza to, że Rashford będzie mógł wziąć udział w zgrupowaniu reprezentacji Anglii. W najbliższych dniach Synowie Albionu powalczą o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Thomasa Tuchela zmierzą się z Łotwą, a także towarzysko z Walią.

Rashford trafił do Barcelony przed sezonem na zasadzie wypożyczenia. Jak dotąd dobrze odnalazł się w realiach zupełnie innego futbolu. W barwach Blaugrany rozegrał 10 spotkań, w których zdobył 3 gole oraz zanotował 5 asyst. W Hiszpanii krążą pogłoski, że dobra forma na starcie rozgrywek przesądziła o tym, że Katalończycy będą chcieli wykupić piłkarza po okresie wypożyczenia.