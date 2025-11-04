Raphinha wraca na boisko! Barcelona usłyszała konkretną datę

Raphinha w końcówce września doznał kontuzji uda. Brazylijczyk opuścił już siedem spotkań FC Barcelony. Jak podaje dziennik Sport, na boisko ma wrócić w najbliższy weekend w meczu z Celtą Vigo.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha będzie gotowy na mecz Celta – Barcelona

FC Barcelona w porównaniu do poprzedniego sezonu ma duże problemy jeśli chodzi o liczbę kontuzji. Od początku rozgrywek z urazem borykało się już piętnastu zawodników, co stanowi ponad połowę zespołu. Jednym z nich jest m.in. Raphinha, który od końcówki września pauzuje ze względu na uraz uda. Brazylijczyk nie mógł wystąpić w meczu przeciwko PSG czy w El Clasico z Realem Madryt.

W środę podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się w Lidze Mistrzów z Club Brugge. W kadrze meczowej wciąż nie będzie jednego z najlepszych zawodników poprzedniego sezonu. Kataloński dziennik Sport ujawnił, kiedy Raphinha wróci na boisko.

Ich zdaniem powrót do zdrowia gwiazdora przebiega bardzo dobrze. Barcelona nie wyklucza, że Raphinha będzie gotowy na spotkanie z Celtą Vigo, które odbędzie się w niedzielę (9 listopada). Będzie to ostatni mecz przed listopadową przerwą na zgrupowanie reprezentacji.

Raphinha w poprzednim sezonie był uważany za jednego z najlepszych zawodników na świecie, przez co był faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Reprezentant Brazylii rozegrał 57 meczów, w których zdobył 34 bramki i zanotował 26 asyst. Ostatecznie w głosowaniu zajął dopiero 5. miejsce. W trwających rozgrywkach uzbierał jak dotąd 3 gole i 2 asysty w 7 meczach.