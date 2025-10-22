Raphinha walczy z czasem. Oto warunek występu w El Clasico

Raphinha kilka tygodni temu doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Trwa walka z czasem, aby wrócił na El Clasico. Jak donosi AS dopiero w sobotę, czyli dzień przed meczem Barcelona otrzyma odpowiedź.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona czeka na zielone światło. Tego dnia dostaną odpowiedź ws. Raphinhi

FC Barcelona po dwóch porażkach z rzędu wróciła na odpowiednie tory, wygrywając dwa kolejne mecze. Hansi Flick i spółka najpierw w dramatycznych okolicznościach pokonali Gironę (2:1), a ostatnio zdominowali Olympiakos w Lidze Mistrzów (6:1). Teraz przed mistrzem Hiszpanii dużo cięższe zadanie. W najbliższą niedzielę (26 października) zagrają z Realem Madryt w El Clasico.

W Katalonii nastroje przed prestiżowym meczem raczej nie napawają optymizmem. Wszystko przez plagę kontuzji w zespole. Z gry wyłączeni są m.in. Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi i Raphinha. W przypadku Brazylijczyka trwa walka z czasem, aby był gotowy na nadchodzący hit La Liga. Nowe informacje w tej sprawie przekazał dziennik AS.

Według nich Raphinha wrócił do treningów. Ostatnio ćwiczył z resztą drużyny w części zajęć. Plan powrotu zakłada, że do czwartku musi ukończyć cały trening, aby w sobotę uzyskać zgodę na występ w starciu z Realem. Jeśli tak się nie stanie, prawdopodobnie zabraknie go w kadrze meczowej. Natomiast nie należy się spodziewać, że w przypadku zielonego światła, pojawi się w wyjściowej jedenastce.

Raphinha doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w starciu z Realem Oviedo. Z powodu urazu opuścił już pięć spotkań w tym hit Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain. Jak dotąd wystąpił w 7 meczach, w których zdobył 3 gole i zanotował 2 asysty.