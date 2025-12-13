Klopp poprosił Real o dwa transfery. Wtedy rozważy ich ofertę

Real Madryt może w najbliższej przyszłości zmienić trenera. Xabi Alonso osiąga wyniki poniżej oczekiwań. Jednym z kandydatów, którzy mogą go zastąpić jest Juergen Klopp. Według serwisu Defensa Central szkoleniowiec poprosił klub o dwa transfery.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Dwa transfery, które są warunkiem, aby Klopp przejął Real

Real Madryt wygrał zaledwie dwa z ostatnich ośmiu meczów. Na dodatek ma na swoim koncie serię dwóch porażek z rzędu. Słabe wyniki spowodowały, że Xabi Alonso znalazł się w centrum krytyki. Media spekulują nawet o możliwej zmianie trenera, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie. Decydujący może okazać się najbliższy mecz z Alaves bądź pozostałe trzy spotkania do końca 2025 roku.

Coraz częściej pojawiają się również potencjalni następcy Alonso. Hiszpanie głównie piszą o dwóch kandydatach. Jednym z nich jest Zinedine Zidane jako opcja tymczasowa do końca sezonu. Druga opcja to Juergen Klopp, który ma specjalny zapis w umowie.

Klopp ma mieć w kontrakcie klauzulę, która umożliwia mu opuszczenie struktur Red Bulla i dołączenie do Realu. Natomiast z informacji Defensa Central wynika, że zanim zdecyduje się podjąć współpracę z Los Blancos, oczekuje wzmocnień pierwszego zespołu. W tym celu poprosił Florentino Pereza o dwa konkretne transfery w najbliższym czasie.

Zawodnicy, których chciałby mieć w swoim składzie to Ibrahima Konate i Dominik Szoboszlai. Nietrudno domyślić się, co łączy obu piłkarzy. Wspólnym mianownikiem dla całej trójki jest oczywiście Liverpoolu. Z powyższą dwójką graczy Klopp miał okazję pracować na Anfield. O ile transfer Francuza nie powinien być większym problemem, tak trudno wyobrazić sobie, aby Węgier opuścił The Reds.

Doniesienia z hiszpańskiego źródła trzeba jednak traktować z przymrużeniem oka. Na ten moment trenerem Realu Madryt wciąż jest Xabi Alonso. Dopóki nie zapadnie nie decyzja o zwolnieniu, informacje pojawiające się w mediach należy traktować jako plotki.