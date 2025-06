Problemy gwiazdy Realu! Jest oficjalny komunikat

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real bez gwiazdy na KMŚ?

24 maja Real Madryt rozegrał ostatnie spotkanie w sezonie 2024/25 w La Liga – Królewscy wygrali 2:0 z Realem Sociedad i zamknęli zmagania na 2. lokacie, cztery punkty za Barceloną. Los Blancos nie mają zbyt dużo czasu na odpoczynek – już 18 czerwca rozpoczną rywalizację w Klubowych Mistrzostwach Świata. Jaką kadrą będzie dysponował Xabi Alonso? Na razie Hiszpan musi mierzyć się z pierwszymi trudnościami – Thibaut Courtois zmaga się z problemami zdrowotnymi.

– Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Thibaut Courtois zdiagnozowano zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego. Stan pacjenta jest obserwowany – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu ze stolicy Hiszpanii.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2025

Co oznacza wspomniana wyżej diagnoza? – Objawem zapalenia stawu krzyżowo biodrowego jest przede wszystkim ból krzyża, pośladka oraz pleców. Dolegliwościom mogą towarzyszyć objawy takie jak wzmożone napięcie mięśni dolnego grzbietu oraz sztywność. Nie ma reguły co do czasu trwania bólu i zapalenia, ale w wielu przypadkach nieleczone lub leczone nieskutecznie dolegliwości potrafią trwać długie miesiące i lata – pisze lek. Andrzej Kroszczyński.