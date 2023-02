fot. PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta wydał oświadczenie w “sprawie Negreiry”. Prezydent FC Barcelony uderzył w szefa La Ligi, który jego zdaniem zaprezentował swoje wrogie stosunki do hiszpańskiego klubu.

Wokół FC Barcelony toczy się ogromna afera

“Duma Katalonii” przez lata opłacała byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Arbitrów

Joan Laporta wydał oświadczenie. Odpowiedział w nim na słowa Javiera Tebasa

Laporta reaguje i atakuje Tebasa

Kilka dni temu na jaw wyciekła afera związana z FC Barceloną, która przez lata opłacała byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Arbitrów. Działania giganta wywołały spory niepokój wśród innych hiszpańskich klubów, które domagają się dokładnego śledztwa i wyjaśnień.

Na przestrzeni kilkunastu lat na konto Jose Marii Enriqueza Neigreiry miało wpłynąć łącznie aż siedem milionów euro. FC Barcelona do tej pory zdecydowała się jedynie na krótki komunikat. Teraz swoje oświadczenie wydał Joan Laporta, który nawołuje do powściągliwości w wydawaniu wyroków.

“Zdecydowaliśmy się zlecić dochodzenie w “sprawie Negreiry”: Przeprowadzana jest niezależna i rygorystyczna analiza tego, co się stało. Na to zasługuje klub, jego socios i kibice.”

“Wierzymy, że społeczność jest demokratyczna, kiedy ma wolne i niezależne dziennikarstwo, ale głęboko ubolewamy nad tym, że stale pojawiają się przecieki dokumentacji, informacji, danych. Ani prokuratura, ani policja nie poinformowały nas, że jesteśmy w trakcie jakiegokolwiek dochodzenia” – czytamy.

Prezydent FC Barcelony nawiązał także do słów Javiera Tebasa. Laporta uważa, że działania szefa La Ligi są skierowane przeciw jego klubowi.

“Tebas po raz kolejny zdjął swoją maskę. To jest fobia w stosunku do Barcelony. Tebas regularnie pojawia się, aby nas zdestabilizować. Nie dam mu tej przyjemności: FC Barcelona należy do swoich socios. Ktokolwiek zdecyduje się splamić historię klubu, spotka się ze zdecydowaną reakcją. Nie pozwolimy im splamić naszej historii” – przekazał Laporta.

