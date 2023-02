PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho jest łączony w ostatnich tygodniach w kilkoma europejskimi gigantami, które mają swoje problemy na ławkach trenerskich. Według Calciomercato.com przyszłość Portugalczyka w AS Romie wcale nie jest taka pewna.

Mourinho rozchwytywany przez europejskich gigantów

Portugalczyk po sezonie może pożegnać się z Romą

Mourinho jest łączony z Chelsea i PSG

Mourinho nie będzie narzekał na brak ofert

Jose Mourinho ma ważny kontrakt z Romą do czerwca przyszłego roku, jednak sporo mówi się, że Portugalczyk może opuścić Stadio Olimpico już tego lata. Media podkreślają, że sam szkoleniowiec daje powody, by tak sądzić. Calciomercato.com przypomniało niedawne słowa The Special One. – W czerwcu będę miał wiele do powiedzenia – mówił niedawno. Te słowa zostały odebrane jednoznacznie. Jeśli Mourinho nie porozumie się z władzami klubu w sprawie polityki transferowej to ich drogi mogą się rozejść.

Tymczasem Portugalczyk jest łączony z wieloma europejskimi klubami. Mówi się, że Mourinho może zostać następcą Galtiera w PSG. Paryżanie fatalnie spisują się w ostatnich tygodniach i choć w Paryżu za priorytet uznają Zinedine’a Zidane’a to jednak Portugalczyk pozostaje alternatywą. Media informowały kilka dni temu też, że Luis Campos jest już po wstępnych rozmowach z trenerem Romy.

Inną opcją pozostaje Chelsea. Brytyjczycy przekonują, ż Graham Potter pozostanie na stanowisku do końca sezonu, jednak latem wszystko może się zdarzyć. W mediach pojawiają się przede wszystkim dwaj kandydaci, którzy mogą go zastąpić. To Jose Mourinho oraz Mauricio Pochettino.

Według Calciomercato.com w przypadku odejścia Carlo Ancelottiego z Realu Madryt, Królewscy również mogą zainteresować się Jose Mourinho. Mimo wszystko ten scenariusz obecnie wydaje się najmniej prawdopodobny, ale nie niemożliwy.

To wszystko sprawia, że AS Roma może mieć spory kłopot po zakończeniu sezonu. Portugalczyk myśli o kontynuowaniu współpracy, ale w przypadku kolejnych zawirowań w klubie tak, jak miało to miejsce niedawno w przypadku Nicolo Zaniolo, może zdecydować się na odejście, tym bardziej mając ofertę z takiego klubu jak Chelsea czy PSG.

