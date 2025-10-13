Prezes La Liga krytykuje Real. „Z ich władzami to niemożliwe”

Associated Press/ La Liga Na zdjęciu: Javier Tebas

Real w opozycji do La Liga

W drugiej połowie grudnia Villarreal i Barcelona zmierzą się w ramach 17. kolejki La Liga. Ten mecz zostanie rozegrany w Miami, a oba kluby solidnie na tym zarobią. Jednak nie wszystkim podoba się takie rozwiązanie. Pomysł na organizację spotkania w USA krytykuje przede wszystkim Real Madryt. Królewskim odpowiedział Javier Tebas.

– Realowi Madryt nie podoba się nic, co robi La Liga. Nie mogą nic na to powiedzieć. Mecz jest możliwy, ponieważ chcą tego kluby, chcą tego zawodnicy i chcą tego kibice – stwierdził prezes La Liga, którego cytuje Marca.

Tebas wypowiedział się także na temat tego, czy Real Madryt kiedykolwiek rozegra mecz poza granicami Hiszpanii. – Z ich obecnymi liderami to niemożliwe. Nie lubią nas ani niczego, co robimy – dodał działacz.