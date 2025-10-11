Powstaną nowe rozgrywki? Mają w nich występować Real Madryt i Barcelona

Władze FC Porto chcą zorganizować nowe rozgrywki dla najlepszych klubów z Hiszpanii i Portugalii. Jak podaje Mundo Deportivo, prezydent klubu Andre Villas-Boas rozmawiał już z przedstawicielami Realu Madryt, Barcelony i Atletico.

Pojawił się pomysł utworzenia Superpucharu Półwyspu Iberyjskiego

Prezydent Porto od kilku miesięcy pracuje nad stworzeniem nowych rozgrywek. Superpuchar Półwyspu Iberyjskiego miałby odbywać się między czołowymi drużynami z Hiszpanii oraz Portugalii. Andre Villas-Boas zdradził, że zostały już przeprowadzone wstępne rozmowy z Realem Madryt, Barceloną i Atletico Madryt, a także z Benficą i Sportingiem.

Idea rozegrania takich zawodów została dobrze przyjęta przez wymienione kluby. Pojawiło się także wsparcie Portugalskiej Federacji Piłkarskiej. Sam turniej miałby być rozgrywany w krótkim formacie.

Taka rywalizacja mogłaby przynieść organizatorom duże zyski finansowe i zwiększyć popularność ligi portugalskiej. Z jednej strony projekt budzi duże zainteresowanie, z drugiej pojawiają się jednak wątpliwości związane z napiętym kalendarzem.

Hiszpańscy giganci uczestniczą w wielu rozgrywkach. Topowe kluby występują w Lidze Mistrzów, La Lidze, Pucharze Króla, Superpucharze Hiszpanii i Klubowych Mistrzostwach Świata. W ostatnim sezonie Los Blancos rywalizowali aż w siedmiu różnych rozgrywkach. Dodanie kolejnych meczów może wpłynąć na zdrowie zawodników i zwiększyć ryzyko kontuzji.

Mimo to Villas-Boas podkreśla, że projekt został dobrze przyjęty i może przynieść wiele korzyści wszystkim uczestnikom. W najbliższych miesiącach ma dojść do kolejnych rozmów.

