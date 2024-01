Poważny problem gracza Barcelony. Konieczna może być operacja

fot. Imago/SOPA Images Na zdjęciu: Alejandro Balde (w środku)

Alejandro Balde doznał kontuzji w meczu Pucharu Króla

Piłkarz Barcelony nie był w stanie kontynuować gry i został zmieniony

Diagnoza nie jest obiecująca, bowiem Balde grozi operacja i kilkumiesięczna absencja

Barcelona straci piłkarza do końca sezonu?

Alejandro Balde opuścił murawę już w 20. minucie środowego meczu Pucharu Króla z Athletic Club. Obrońca Barcelony doznał urazu podczas biegu z piłką, sugerując, że nie będzie w stanie kontynuować gry. Xavi Hernandez niezwłocznie zmienił go, wpuszczając na plac gry młodziutkiego Hectora Forta.

Pierwotnie wydawało się, że Balde doznał naderwania mięśnia, co oznaczałoby kilkutygodniową absencję. Problem może być jednak znacznie poważniejszy. Hiszpański zawodnik przejdzie bardziej szczegółowe badania, które wykażą, co dokładnie mu dolega. W klubie rozważają operację, po której Balde musiałby pauzować nawet cztery miesiące. W praktyce byłby to dla niego koniec sezonu.

Javi Miguel twierdzi, że ostateczna decyzja w sprawie najbliższej przyszłości Balde jeszcze nie zapadła. Piłkarz oddaje swe losy w ręce agenta Jorge Mendesa, który wspólnie z klubem wypracuje najkorzystniejsze rozwiązanie.

