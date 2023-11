Zaliczył debiut w La Liga, chce go Polska. On sam czuje się Hiszpanem

Yarek Gasiorowski to "wonderkid na pozycji stopera". 18-latek, który zaliczył już debiut w La Liga w koszulce Valencii, jest dzieckiem Polaka i Hiszpanki, ale nic nie wskazuje na to, by miał zagrać dla Biało-Czerwonych. Nietoperze zdążyły już odrzucić ofertę wynosząca pięć milionów euro.