Perez wyznaczył cel na resztę sezonu. To priorytet Realu

Real Madryt notuje sezon przejściowy, ale mimo to traci tylko jeden punkt w La Liga do FC Barcelony. Mimo to Florentino Perez skupia się na innych rozgrywkach. Jak podaje AS jego celem jest Liga Mistrzów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Liga Mistrzów priorytetem Realu Madryt. Perez chce znowu wygrać

Real Madryt w czerwcu ubiegłego roku rozpoczął nowy rozdział w historii klubu, zatrudniając Xabiego Alonso. Hiszpański taktyk miał zostać w stolicy na lata. Rzeczywistość okazała się brutalna, ponieważ po siedmiu miesiącach został zwolniony. W efekcie Królewscy na nowo muszą zaczynać budowę zespołu, co oznacza, że obecny sezon można nazwać przejściowym.

Mimo zawirowań Real Madryt wciąż ma duże szanse na mistrzostwo kraju. Po 20. kolejkach mają tylko jeden punkt straty do FC Barcelony. Mimo to Florentino Perez nie wskazał La Ligi jako priorytetu na resztę sezonu. Prezydent klubu chce wygrać inne rozgrywki.

Jak informuje dziennik AS, u Florentino Pereza pojawiło się przekonanie, że słabo rozpoczęty sezon przejściowy uratuje tylko Liga Mistrzów. To właśnie te rozgrywki mają mieć priorytet w drugiej części kampanii 2025/2026. Do tej pory Real Madryt aż 15 razy wygrał Ligę Mistrzów. Po raz ostatni triumfowali w 2024 roku. W ostatniej dekadzie odnieśli aż pięć zwycięstw (2016, 2017, 2018, 2022, 2024).

Na ten moment po 6. kolejkach fazy ligowej Los Blancos zajmują 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Do końca pierwszego etapu pozostały dwa mecze. Real Madryt zmierzy się jeszcze z AS Monaco (20 stycznia) i Benfiką (28 stycznia).