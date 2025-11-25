Perez kontra Laporta. Kulisy wielkiego rozłamu między Realem a Barceloną

Florentino Perez i Joan Laporta, jeszcze niedawno mówili wspólnym językiem w sprawie Superligi, a dziś są w otwartym konflikcie. Relacje między Realem a Barceloną załamały się po serii wydarzeń, za kulisy których zajrzał "Sport".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Perez i Laporta

Perez i Laporta na wojennej ścieżce

Florentino Perez rok remu otwarcie mówił o potrzebie współpracy. – Real i Barcelona muszą się wspierać, bo razem tworzą historię futbolu. – Wtedy Joan Laporta był jego głównym sojusznikiem w walce przeciwko UEFA i La Liga. Wszystko zmieniło się, gdy prezydent Barcelony publicznie zbliżył się do Aleksandra Ceferina i Nassera Al-Khelaifiego. Spotkania i wspólne zdjęcia z prezydentem PSG odebrano w Madrycie jako otwartą zdradę idei Superligi.

Od tamtej pory Perez całkowicie zmienił ton. Real Madryt wykorzystuje każdą okazję, by uderzyć w Barcelonę. Od sprawy Negreiry po odwołany mecz w Miami. – To nienormalne, że FC Barcelona płaciła wiceprezesowi komitetu sędziowskiego przez osiem lat – stwierdził sternik Królewskich.

Laporta nie pozostał dłużny. Po kontrowersyjnej czerwonej kartce Hansiego Flicka w meczu z Gironą powiedział: – Jeśli to nie była ręka Realu, to bardzo ją przypominała. – W szeregach Królewskich odpowiedzieli natychmiast. Thibaut Courtois uznał, że prezydent Barcelony „musi tak mówić przez aferę Negreiry”, a Jude Bellingham powtórzył te słowa po ostatnim Klasyku.

Dla Florentino Pereza zaostrzenie tonu ma także wymiar polityczny. Część kibiców Realu zarzucała mu wcześniej zbyt miękką postawę wobec Blaugrany. Teraz, w obliczu planowanego referendum w klubie, odzyskuje poparcie socios, otwarcie atakując odwiecznego rywala.

Między prezesami panuje chłód. Ich ostatnie spotkanie ograniczyło się do formalnego powitania w loży Bernabeu. Rok po wspólnych planach stworzenia Superligi relacje Pereza i Laporty symbolizują największy rozłam między Realem a Barceloną od wielu lat.

