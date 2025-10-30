Pedri wypadł na dłuższy czas. Barcelona wytypowała zastępcę

FC Barcelona w najbliższych kilku tygodniach będzie musiała sobie radzić bez kontuzjowanego Pedriego. Serwis AS wskazał, kto najpewniej zastąpi pomocnika.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Ten piłkarz ma zastąpić kontuzjowanego Pedriego

FC Barcelona potwierdziła, że Pedri doznał zerwania mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Kontuzja okazała się poważniejsza, niż pierwotnie zakładano. Hiszpan ma pauzować od sześciu do siedmiu tygodni. To oznacza, że opuści nawet osiem meczów, w tym hitowe starcia z Chelsea na Stamford Bridge i z Atletico Madryt.

Jak informuje AS, Hansi Flick ma już plan na zastąpienie swojego kluczowego zawodnika. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest postawienie na Marca Casado, który miałby zająć miejsce obok Frenkiego de Jonga w środku pola. Młody Hiszpan zyskał zaufanie szkoleniowca w trakcie poprzedniego sezonu. Alternatywą pozostaje Marc Bernal, ale jego szanse są mniejsze, ponieważ Flick przyznał ostatnio, że piłkarz wciąż musi poprawić grę na treningach.

Na pozycji ofensywnego pomocnika Niemiec nadal zamierza stawiać na Fermina Lopeza, który jest w świetnej formie strzeleckiej. W ostatnich dwóch spotkaniach zdobył cztery bramki i wydaje się pewniakiem do gry w najbliższych tygodniach.

Pedri w tym sezonie był jednym z najbardziej eksploatowanych zawodników Barcelony. Zagrał we wszystkich trzynastu meczach od pierwszej minuty, przekraczając barierę tysiąca minut na boisku. Według hiszpańskich mediów brak przerwy i zmęczenie mogły przyczynić się do obecnej kontuzji, przez którą po raz pierwszy od ponad 40 oficjalnych spotkań wypadł z podstawowego składu.