Pedri jest jego wielkim fanem! To nowa gwiazda Barcelony?

Barcelona ma w swoich szeregach wiele talentów. Pedri jest w szczególności zauroczony umiejętnościami Dro Fernandeza, który zadebiutował w tym sezonie.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Pedri

Pedri zachwycony talentem z Barcelony

Barcelona słynie z tego, że jej wychowankowie regularnie wzmacniają pierwszą drużynę i stanowią o jej sile. To również odpowiedź na problemy finansowe, z powody których nie może sprowadzać wielkich gwiazd piłki za grube miliony. W ten sposób swego czasu szansę otrzymali Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Alejandro Balde czy Gavi, bez których trudno sobie wyobrazić dzisiejszego giganta.

W kolejce czekają następni młodzi piłkarze, którzy dopiero wchodzą do seniorskiej piłki. Zapytany o swojego ulubieńca Pedri wskazał Dro Fernandeza, któremu zapowiedział wielką karierę. 17-latek zdążył już zachwycić, choć wystąpił w zaledwie trzech spotkaniach dla Dumy Katalonii.

– W Barcelonie mamy mnóstwo talentów, ale ja w szczególności lubię Dro. Jest bardzo dobry, pełen klasy, wszystko przychodzi mu z łatwością – wskazał gwiazdor Barcelony.

🔵🔴⭐️ Pedri: “At Barça we have many talents but one I like for sure is Dro”.



“He’s very good, full of quality, everything seems to come easy for him”.



Dro had named Pedri as his idol few months ago. 💭 pic.twitter.com/uJKHhYf69I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2025

Oczywiście Dro jeszcze nie jest uważany za pełnoprawnego członka pierwszego zespołu. Hansi Flick z dużą ostrożnością kontroluje jego czas spędzany na boisku. Do tej pory zagrał w trzech meczach – dwóch w La Lidze oraz jednym w Lidze Mistrzów. Ma na koncie asystę, którą zanotował w rywalizacji z Olympiakosem. Regularnie znajduje się w kadrze meczowej, ale Flick nie korzysta z niego zbyt często, co zapewne zmieni się w drugiej części tego sezonu.