Pedri i Fermin domagają się tej decyzji ws. Szczęsnego!

Wojciech Szczęsny wróci na ławkę rezerwowych, ponieważ Joan Garcia wrócił do pełni sił po kontuzji. Z takiego rozwiązania cieszą się piłkarze Barcelony, czyli Pedri i Fermin - donosi serwis Don Balon.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri i Fermin Lopez

Szczęsny na ławkę, Garcia do składu – zawodnicy Barcelony przemówili

FC Barcelona ma za sobą bardzo trudne tygodnie, ponieważ ze względu na kontuzje Hansi Flick nie mógł skorzystać z wielu zawodników. Z planów szkoleniowca wypadli m.in. Joan Garcia, Raphinha, Pedri czy Gavi. W trakcie przerwy na reprezentacje nadeszły jednak dobre wieści. Do treningów z resztą zespołu wrócił hiszpański bramkarz. Jego powrót wpłynie przede wszystkim na Wojciecha Szczęsnego.

Polak miał w tym sezonie pełnić jedynie rolę rezerwowego, lecz nieoczekiwanie musiał wskoczyć między słupki. Teraz stało się jasne, że gdy tylko zakończy się przerwa na kadrę, a Barcelona wróci do gry, to Szczęsny z powrotem usiądzie na ławce rezerwowych.

Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się Pedri i Fermin Lopez. Jak donosi serwis Don Balon, piłkarze katalońskiego klubu cieszą się na myśl, że ich rodak wraca do wyjściowej jedenastki. Ich zdaniem będzie to kluczowy element w poprawie gry defensywnej, ponieważ w ostatnich dziewięciu meczach Barcelona ze Szczęsnym w składzie straciła aż siedemnaście bramek.

Powrót na ławkę jednak nie martwi Szczęsnego. Były reprezentant Polski regularnie powtarza, że był świadomy swojej roli w bieżącym sezonie. Co więcej, powtarza, że chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pomóc Garcii rozwinąć potencjał, aby stał się jednym z najlepszych bramkarzy na świecie.