Owen wybrał najlepszego piłkarza świata. Nie wskazał Yamala i Dembele

Michael Owen z wielkim przekonaniem wybrał obecnie najlepszego piłkarza świata. Co ciekawe, zdobywca Złotej Piłki z 2001 roku pominął Yamala i Dembele.

Owen nie postawił na Yamala i Dembele. Wskazał na gwiazdę Realu Madryt

W ostatnich dniach Michael Owen był gościem na kanale Rio Ferdinanda. Podczas rozmowy pokusił się o wskazanie najlepszego zawodnika świata i ku zaskoczeniu wszystkich pominął Lamine’a Yamala oraz Ousmane’a Dembele. Ci dwaj piłkarze są największymi faworytami do wygrania tegorocznej edycji Złotej Piłki, ale zdaniem Anglika jest ktoś lepszy od nich.

Były piłkarz m.in. Liverpoolu i Realu Madryt postawił na Kyliana Mbappe. Jego zdaniem Francuz ma wyjątkowe cechy, które czynią go obecnie najlepszym piłkarzem świata.

– Dla mnie jest najlepszy na świecie. Są skuteczni środkowi napastnicy, ale w najważniejszych meczach, pod największą presją, Mbappe potrafi przejąć kontrolę nad meczem – skomentował Owen.

– Mbappe ma zdolność do zawstydzania. Ma genialne czucie piłki, jest naturalnie szybki, potrafi kończyć akcje. Potrafi dominować w meczach. A kiedy ktoś potrafi przejąć inicjatywę dzięki swojej genialności, to czyni go najlepszym – ocenił.

Owen to jeden z najlepszych piłkarzy przełomu XX i XXI wieku. Angielski napastnik w 2001 roku otrzymał Złotą Piłkę w wieku zaledwie 22 lat i do dziś pozostaje drugim najmłodszym zdobywcą tego prestiżowego trofeum. Teraz były piłkarz często występuje w mediach w roli eksperta.