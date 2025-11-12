On jest „żołnierzem” Alonso w Realu. Odgrywa ważną rolę

David Alaba, czyli „żołnierz” Xabiego Alonso w Realu
Xabi Alonso przed startem Klubowych Mistrzostw Świata przejął schedę po Carlo Ancelottim, zostając nowym trenerem Realu Madryt. Turniej w Stanach Zjednoczonych zakończył się porażką, ponieważ w półfinale doznali wysokiej porażki z PSG (0:4). Natomiast start w La Liga i Lidze Mistrzów wyszedł im fantastycznie. Na 16 spotkań odnieśli 13 zwycięstw, raz zremisowali i dwa razy przegrali.
Hiszpan za pracę z Los Blancos zbiera zasłużone pochwały. Szczególnie wychwala się go za poprawę gry w obronie, ponieważ w tym sezonie tracą jedynie 0,75 gola na mecz. Dla porównania w poprzedniej kampanii było to 1,24 gola na mecz.
Romain Molina przekazał, że Xabi Alonso jak każdy inny trener ma w szatni swojego „żołnierza”. Tym piłkarzem ma być David Alaba, który odgrywa dużą rolę w codziennej pracy 43-latka. Środkowy obrońca poświęca dużo czasu, aby pomagać młodym zawodnikom, udzielając im cennych rad.
Alaba, choć nie jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki i rzadko pojawia się na boisku, pomaga drużynie w innych aspektach. Warto dodać, że latem przyszłego roku dobiega końca jego kontrakt z klubem. Na ten moment wiele wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. Reprezentant Austrii trafił do Realu w lipcu 2021 roku i jak dotąd uzbierał łącznie 120 występów w koszulce Królewskich.