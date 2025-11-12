On jest „żołnierzem” Alonso w Realu. Odgrywa ważną rolę

Xabi Alonso jak każdy inny trener ma w drużynie zawodnika, na którym może polegać najbardziej. Zdaniem Romaina Moliny "żołnierzem" Hiszpana jest David Alaba.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

David Alaba, czyli „żołnierz” Xabiego Alonso w Realu

Xabi Alonso przed startem Klubowych Mistrzostw Świata przejął schedę po Carlo Ancelottim, zostając nowym trenerem Realu Madryt. Turniej w Stanach Zjednoczonych zakończył się porażką, ponieważ w półfinale doznali wysokiej porażki z PSG (0:4). Natomiast start w La Liga i Lidze Mistrzów wyszedł im fantastycznie. Na 16 spotkań odnieśli 13 zwycięstw, raz zremisowali i dwa razy przegrali.

Hiszpan za pracę z Los Blancos zbiera zasłużone pochwały. Szczególnie wychwala się go za poprawę gry w obronie, ponieważ w tym sezonie tracą jedynie 0,75 gola na mecz. Dla porównania w poprzedniej kampanii było to 1,24 gola na mecz.

Romain Molina przekazał, że Xabi Alonso jak każdy inny trener ma w szatni swojego „żołnierza”. Tym piłkarzem ma być David Alaba, który odgrywa dużą rolę w codziennej pracy 43-latka. Środkowy obrońca poświęca dużo czasu, aby pomagać młodym zawodnikom, udzielając im cennych rad.

🚨 David Alaba is a dressing room leader, a soldier on whom Xabi Alonso can rely on.



He advises the young players a lot of time.



— @Romain_Molina pic.twitter.com/zELhT3LNZZ — Madrid Universal (@MadridUniversal) November 12, 2025

Alaba, choć nie jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki i rzadko pojawia się na boisku, pomaga drużynie w innych aspektach. Warto dodać, że latem przyszłego roku dobiega końca jego kontrakt z klubem. Na ten moment wiele wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. Reprezentant Austrii trafił do Realu w lipcu 2021 roku i jak dotąd uzbierał łącznie 120 występów w koszulce Królewskich.