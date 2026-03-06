Gareth Bale wrócił wspomnieniami do czasów gry w Realu Madryt. Walijczyk przyznał, że nigdy nie czuł się dobrze w medialnym świecie otaczającym klub.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gareth Bale

Bale szczerze o kulisach gry w Realu Madryt

Gareth Bale w szczerej rozmowie w podcaście „The Overlap” opowiedział o swojej karierze w Realu Madryt. Były reprezentant Walii przyznał, że nigdy nie czuł się komfortowo z ogromnym zainteresowaniem medialnym, jakie towarzyszy grze w madryckim klubie.

Walijczyk podkreślił, że jego podejście do piłki było bardzo proste – chciał skupić się wyłącznie na grze i życiu prywatnym.

– Wielu piłkarzy idzie do Realu Madryt dla blasku i całej otoczki. Ja nigdy taki nie byłem. Chciałem tylko grać w piłkę, wracać do domu i spędzać czas z rodziną. Nigdy nie chciałem tego cyrku, który otacza Real Madryt – powiedział Bale.

Były skrzydłowy przyznał, że jego zamknięty charakter często nie był dobrze odbierany przez kibiców i media. Jego zdaniem w Madrycie oczekuje się od zawodników nie tylko dobrej gry, ale także aktywności medialnej i otwartości wobec fanów.

– Myślę, że dla Realu i kibiców to nie było wystarczające. Oni chcieli poznać twoją osobowość. A ja byłem bardzo uparty i nie chciałem się zmieniać – dodał.

Bale przyznał również, że wielokrotnie stawał się celem krytyki. Jako przykład podał sytuację, gdy opuścił stadion przed końcem meczu, który oglądał z trybun.

– Zawodnicy, którzy byli kontuzjowani lub zawieszeni, mogli wyjść dziesięć minut przed końcem. Ja zwykle wychodziłem około 82. minuty, żeby uniknąć korków. Kiedy jednak przegraliśmy, pojawiło się moje zdjęcie w gazetach z informacją, że wyszedłem wcześniej – wspominał.

Walijczyk zdradził też, że przez całą karierę zmagał się z poważnym problemem zdrowotnym. Jeszcze jako 18-letni zawodnik Tottenhamu uszkodził dysk w kręgosłupie i – jak sam przyznał – grał z tą kontuzją praktycznie do końca kariery.

Gareth Bale występował w Realu Madryt w latach 2013–2022. W tym czasie rozegrał ponad 250 spotkań i zdobył m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz pięć trofeów Ligi Mistrzów. Karierę zakończył w 2023 roku po występie na mundialu w Katarze.