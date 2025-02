Barcelona nie zdołała zatrzymać wielkiego talentu. W lecie 2021 roku Ilaix Moriba odszedł do RB Lipsk. Teraz 22-latek odniósł się do tamtej sytuacji.

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Ilaix Moriba

Barcelona nie zatrzymała gwiazdki. Teraz wielki talent żałuje

Ilaix Moriba był określany jednym z największych talentów La Masii. Jednak pomocnik zdecydowanie zbyt szybko “poczuł się wielki” i – za namową otoczenia – zaczął domagać się zdecydowanie zbyt dużego wynagrodzenia. Ostatecznie jego przygoda w stolicy Katalonii zamknęła się na 18 meczach. Barcelona za 16 milionów euro sprzedała go do RB Lipsk.

Po blisko czterech latach od tamtych wydarzeń piłkarz postanowił opowiedzieć o swoich odczuciach. – Popełniłem błąd, odchodząc z Barcelony. Byłem bardzo młody i ciążyła na mnie duża presja. Myślałem, że to już koniec. Na szczęście teraz jestem szczęśliwy w Celcie – przyznał w oświadczeniu opublikowanym przez AS1, a więc agencję menadżerską, której jest klientem. Ramon Planes, ówczesny dyrektor sportowy FCB, i Ronald Koeman, trener Dumy Katalonii, próbowali przekonać go do pozostania, ale ekipa z Bundesligi oferowała bardziej atrakcyjną pensję.

Zobacz WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Moriba w tym sezonie rozegrał 22 spotkania i zanotował dwie asysty. 22-latek do końca obecnych rozgrywek jest wypożyczony z RB Lipsk. Dídac Peyret z Diario Sport sugeruje, że Celta skorzysta z możliwości wykupu wychowanka Blaugrany i definitywnie pozyska go w letnim okienku transferowym.

Reprezentant Gwinei w swoim CV, oprócz Barcelony, Lipska i Celty, ma także Valencię i Getafe. Do obu tych klubów był wypożyczany prze Byki.