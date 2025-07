BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Lamine Yamal i Ousmane Dembele pominięci przez Jose Mourinho

Jose Mourinho zaskoczył kibiców swoim wyborem kandydatów do zdobycia Złotej Piłki 2025. W rozmowie z Canal 11 portugalski trener stwierdził, że nagroda powinna trafić do piłkarza, który wygrał Ligę Mistrzów. Z tego powodu wykluczył Lamine’a Yamala i to pomimo jego świetnego sezonu w Barcelonie. Katalończycy zdobyli La Ligę i Puchar Króla, ale odpadli w półfinale Champions League z Interem.

Wbrew oczekiwaniom Mourinho nie poparł też Ousmane’a Dembele, który obok Yamala stał się faworytem mediów po zdobyciu potrójnej korony. Ponadto Francuz wyróżnił się pod względem indywidualnym, strzelając 35 goli i notując 16 asyst w 53 meczach. Jednak portugalski szkoleniowiec wskazał dwóch innych graczy paryskiego klubu. Mianowicie chodzi o Nuno Mendesa i Vitinhę.

– Kocham ich obu, nie potrafię wybrać między nimi – powiedział Mourinho.

Dlaczego akurat oni? Mourinho podkreślił, że Złota Piłka powinna nagradzać sukcesy drużynowe. PSG, mimo porażki w finale Klubowych Mistrzostw Świata z Chelsea, zdominowało rozgrywki w Europie. Mendes i Vitinha odegrali kluczowe role w tych triumfach, co według trenera Fenerbahce czyni ich godnymi nagrody.

Ceremonia Złotej Piłki odbędzie się 22 września w Paryżu, a więc wcześniej niż w zeszłym roku. Poprzednią edycję plebiscytu wygrał Rodri z Manchesteru City. Dembele i Yamal pozostają faworytami, ale wybór Mourinho może namieszać w przewidywaniach.