Nie tylko Mbappe. Kolejna gwiazda Realu Madryt z kontuzją

Kylian Mbappe nie zagra w meczu Superpucharu Hiszpanii z Atletico Madryt. Jak poinformował AS, to nie jedyne zmartwienie Xabiego Alonso.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Antonio Rudiger najpewniej nie zagra z Atletico

Problemy kadrowe Realu Madryt przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii nie kończą się na absencji Kyliana Mbappe. Pod poważnym znakiem zapytania stoi także występ Antonio Rudigera. Niemiecki obrońca zmaga się z dolegliwościami lewego kolana i nie trenował z zespołem podczas ostatnich zajęć.

Według hiszpańskich mediów Rudiger jest bardzo poważnie zagrożony absencją w starciu z Atletico, które zostanie rozegrane w Dżuddzie. Jeśli jego brak się potwierdzi, Xabi Alonso będzie miał mocno ograniczone pole manewru w środku defensywy. Najbardziej prawdopodobnym wariantem jest duet stoperów Dean Huijsen – Raul Asencio.

Dla Huijsena oznaczałoby to występ od pierwszej minuty po przerwie spowodowanej problemami mięśniowymi, które wykluczyły go z gry jeszcze przed świętami. Real przystępuje do turnieju po efektownym zwycięstwie 5:1 z Betisem, ale przy osłabionej defensywie i bez Mbappe sytuacja kadrowa Królewskich jest daleka od komfortowej.

Początek meczu Atletico Madryt – Real Madryt o godzinie 20:00 w czwartek (8 stycznia).