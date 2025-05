Mourinho się nie pomylił. Te słowa wypowiedział już wiele lat temu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho nie pomylił się ws. Luki Modricia

Luka Modrić oficjalnie ogłosił, że żegna się z Realem Madryt po zakończeniu sezonu 2024/2025. Wieloletni lider środka pola Królewskich pożegna się z kibicami przy okazji meczu ostatniej kolejki La Liga z Realem Sociedad. To spotkanie zostało zaplanowane na sobotę (24 maja).

Chorwat stał się prawdziwą legendą Realu Madryt, choć jego początki na Santiago Bernabeu nie należały do najłatwiejszych. Serwis Marca uznał w 2012 roku Lukę Modricia za największy niewypał transferowy.

Z opinią mediów od początku nie zgadzał się Jose Mourinho. Ówczesny trener Królewskich wielokrotnie stawał w obronie Modricia, wierząc w to, że jego prawdziwy potencjał dopiero się objawi. W 2012 roku portugalski szkoleniowiec wypowiedział prorocze słowa, z którymi dziś każdy musi się zgodzić.

– Wszystko, o co was proszę, Madridistas, to żebyście dali Luce Modrićowi czas i byli cierpliwi. Jest tak dobry, że Santiago Bernabéu zakocha się w jego klasie – powiedział Mourinho, którego słowa cytuje serwis Sportskeeda.

Luka Modrić zakończy przygodę z Realem Madryt z blisko 600 spotkaniami na koncie. Chorwat w trakcie kilkunastu lat na Santiago Bernabeu święcił największe sukcesy, zdobywając m.in. sześciokrotnie Ligę Mistrzów oraz Złotą Piłkę za rok 2018.