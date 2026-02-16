Mourinho nie ma wątpliwości. Tak nazwał Real Madryt

Jose Mourinho i jego Benfica ponownie zmierzą się z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Portugalczyk nazwał Los Blancos królami tych rozgrywek. Ostrzegł swój zespół przed tym, aby nie lekceważyli Królewskich.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt to królowie Ligi Mistrzów – mówi Mourinho

Real Madryt w styczniu mierzył się z Benfiką w 8. kolejce fazy ligowej. Dla jednych był to mecz o zapewnienie sobie bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Dla drugich walka o życie i dalszą grę w turnieju przy sprzyjających wynikach na innych stadionach. Do 98. minuty podopieczni Jose Mourinho wygrywali (3:2), ale byli za burtą rozgrywek. Gol bramkarza z rzutu rożnego wszystko zmienił.

W efekcie Benfika zapewniła sobie awans do rundy play-off. Królewscy z kolei również zagrają w tej samej rundzie, ponieważ porażka (2:4) przekreśliła ich szanse na zajęcie miejsca w TOP8. Los tak chciał, że w losowaniu ponownie trafili na siebie.

We wtorek (17 lutego) dojdzie do pierwszego spotkania Benfica – Real. Szkoleniowiec Orłów przestrzega swoich zawodników, że Los Blancos to faworyci do końcowego zwycięstwa oraz najlepsza drużyna w historii europejskich pucharów. „Wiemy, co im zrobiliśmy. Real Madryt to królowie Ligi Mistrzów. Są ranni, a zraniony król jest niebezpieczny” – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez serwis Marca.

Mecz Benfica – Real rozpocznie się o godzinie 21:00 na Estadio da Luz. Zawodu poprowadzi sędzia Francois Letexier z Francji. Rewanż zaplanowano tydzień później (25 lutego) na Bernabeu. Zwycięzca zagra w 1/8 finału ze Sportingiem lub Man City.