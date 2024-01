IMAGO / Steven Paston Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta jest łączony z przejęciem Barcelony po Xavim Hernandezie

Katalońskie media poinformowały nawet, że Hiszpan rozważa odejście z Arsenalu po tej kampanii

Szkoleniowiec Kanonierów stanowczo jednak zaprzeczył tym plotkom

Arsenal nie straci Artety, plotki zdementowane

Kataloński dziennik “SPORT” w nocy z niedzieli na poniedziałek zszokował piłkarskie środowisko informując, że Mikel Arteta po trwającym sezonie może odejść z Arsenalu, wysyłając tym samym jasny sygnał, że chce objąć Barcelonę.

Jak się później okazało, rewelacje żurnalistów z Półwyspu Iberyjskiego niewiele miały wspólnego z prawdą. Wszystkiemu zaprzeczył bowiem sam zainteresowany. Trener londyńczyków zabrał głos w tej sprawie na dzisiejszej konferencji prasowej.

– To nieprawdziwe informacje, fake news. Nie wiem, skąd się biorą te plotki. Jestem zły z tego powodu. Nie mogłem w to uwierzyć. Żadnego źródła, nic. Mam wciąż wiele do zrobienia z Arsenalem – powiedział Mikel Arteta, cytowany przez Fabrizio Romano.