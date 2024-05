fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Xavi wie, kto go zastąpi

Joan Laporta jest głównym bohaterem wielkiego zamieszania, do jakiego doszło kilka dni temu w Barcelonie. Do tej pory wydawało się, że wszystko już jest jasne – Xavi Hernandeza zakomunikował, że pozostanie w drużynie na przyszły sezon, co było zresztą efektem konsekwentnych prac władz klubu nad przekonaniem go do dalszego sprawowania tej roli. Za zatrzymaniem Xaviego w głównej mierze optował Laporta, który uważał go za idealną osobę do prowadzenia tej specyficznej szatni. Jego optyka kompletnie zmieniła się jednak w ostatnich dniach.

Barcelona nie będzie w przyszłym sezonie kontynuować współpracy z Xavim. Zostanie on zwolniony po ostatniej kolejce rozgrywek La Liga. Dlaczego? Laporcie miała nie spodobać się wypowiedź szkoleniowca, który to otwarcie przyznał, że Blaugrana ma bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o rywalizację z najmocniejszymi w Europie.

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości – nowym trenerem Barcelony zostanie Hansi Flick. Takie wieści przekazali chociażby dziennikarze Jose Alvarez czy Fernando Polo. Przedstawiciele Barcelony w osobach Deco i Bojana Krkicia spotkali się już z Niemcem, aby przedyskutować szczegóły współpracy, takie jak wysokość kontraktu czy plan na drużynę. Xavi miał się już nawet dowiedzieć, kto będzie jego następcą. Do czasu rozwiązania umowy Barcelona nie wyda natomiast żadnego oficjalnego komunikatu.

🚨 Hansi Flick zostanie nowym trenerem FC Barcelony. [@10JoseAlvarez] (3️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 22, 2024

Flick szuka pracy od kilku miesięcy, kiedy to pożegnała się z nim reprezentacja Niemiec. Był w tym czasie łączony chociażby z Bayernem Monachium, Chelsea czy Manchesterem United. On sam jest gotowy, aby spróbować swoich sił w Dumie Katalonii.