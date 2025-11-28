Media: Bellingham dostał karę od Alonso. Wyleciał ze składu

fot. Associated Press Na zdjęciu: Jude Bellingham (w środku)

Alonso ukarał Bellinghama. Czemu nie zagrał od pierwszej minuty?

Real Madryt w środę był o krok od wpadki. Wyjazdowy mecz z Olympiakosem zakończył się wygraną giganta 4-3 po czterech trafieniach Kyliana Mbappe. Jako pierwsi do siatki trafili natomiast Grecy, którzy w końcówce spotkania mieli kilkanaście minut, aby doprowadzić do wyrównania. Ta sztuka się nie udała, choć Królewscy rozegrali rozczarowujące spotkanie.

Dopiero w 61. minucie na murawie pojawił się Jude Bellingham, który nie znalazł się w wyjściowej jedenastce. Po meczu tłumaczono to kwestiami zdrowotnymi, ale nie wszyscy w to uwierzyli. „Don Balon” sugeruje, że decyzja o odstawieniu Anglika była podyktowana problemami dyscyplinarnymi. Xabi Alonso w ten sposób ukarał gwiazdora, który przechodzi przez trudny okres.

Dyspozycja Bellinghama w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Lepsze występy przeplata zdecydowanie słabszymi i mierzy się ze sporą krytyką ze strony kibiców oraz mediów. Alonso chce uniknąć kolejnego zamieszania, gdyż wokół Realu w ostatnim czasie już sporo się dzieje, dlatego publicznie zasugerował, że Bellingham nie był w pełni gotowy do gry pod względem fizycznym.

22-latek w tym sezonie wystąpił w 13 meczach i zdobył cztery bramki. Dołożył również dwie asysty. Do gry wrócił dopiero pod koniec września, gdyż wcześniej mierzył się z urazem pleców.