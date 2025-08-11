Mecz Barcelona – Villarreal w Miami? Tak zareagowali hiszpańscy kibice

Decyzja RFEF o rozegraniu meczu Villarreal – Barcelona w Miami spotkała się z ostrą reakcją kibiców. Trzy stowarzyszenia zapowiadają działania prawne przeciw inicjatywie, donosi "Sport".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lewandowski i Olmo

Kibice przeciwko przeniesieniu meczu La Liga do USA

RFEF zatwierdziła pomysł rozegrania meczu 17. kolejki La Liga między Villarrealem a Barceloną w Miami. Spotkanie ma odbyć się 20 grudnia na Hard Rock Stadium, jeśli zgodę wyrazi UEFA. Decyzja wywołała sprzeciw części środowiska kibicowskiego.

Stowarzyszenie Seguiment FCB, Villarreal Fans i federacja FASFE wydały wspólne oświadczenie, w którym wyraziły „absolutny, totalny i zdecydowany” sprzeciw wobec przeniesienia meczu poza Hiszpanię. Organizacje uważają, że takie działanie wpływa na szkody wizerunkowe i najmocniej uderza w lokalnych kibiców.

W komunikacie podkreślono, że futbol jest przede wszystkim zjawiskiem społecznym i kulturowym, a nie tylko częścią przemysłu rozrywkowego. Zdaniem sygnatariuszy przenoszenie meczów poza społeczność, która je stworzyła, to „zamach, wobec którego nie można pozostać obojętnym”.

Kibice zwracają uwagę, że decyzja narusza prawa posiadaczy karnetów, którzy zapłacili za obejrzenie wszystkich spotkań na swoim stadionie. Wskazują również na sprzeczność z raportem Parlamentu Europejskiego, wzywającym do zakazu rozgrywania meczów ligowych za granicą.

Organizacje zapowiedziały, że będą działać na rzecz wycofania zgody RFEF i zwrócą się do CSD. Jeśli to nie przyniesie efektu, są gotowe skierować sprawę do sądu. Ostateczna decyzja należy jednak do UEFA i FIFA, które muszą zatwierdzić mecz zgodnie z regulaminem rozgrywek międzynarodowych.

